Meitinger Jugendblasorchester feiert den Einzug mit einem Umzug

Nach drei Jahren ist das Haus der Musik und Kultur in Meitingen bezugsfertig. Das nützt das Jugendblasorchester für einen großen Umzug.

Eine Ära endet. Nach 30 Jahren verabschiedete sich das Jugendblasorchester (JBO) Meitingen von seiner alten Probenheimat, der Gemeindehalle, und wechselte in seine neue Unterkunft, in das Haus der Musik und Kultur. Im ehemaligen und inzwischen umgebauten Kino haben neben dem Jugendblasorchester Meitingen und der SGL-Kapelle weitere Musikgruppen und Künstler eine neue und feste Unterkunft.

Nach dreijähriger Bauzeit war es dann am vergangenen Sonntag endlich so weit – das Jugendblasorchester (JBO) Meitingen veranstaltete einen Festzug durch Meitingen, um in seine neue Heimat neben der Sporthalle umzuziehen. Gestartet war der Verein mit 80 Musikern aller Altersklassen an der alten Probenheimat des JBO, der Gemeindehalle an der Werner-von-Siemens-Straße. Von dort zogen die Musiker über die Römer- und Hauptstraße bis hin zum Haus der Musik neben dem örtlichen Freibad.

Schlüsselübergabe: Bürgermeister Michael Higl (links) überreichte zu den Klängen des Marsches "Augsburger Land" im neuen Haus der Musik und Kulturvorstand Florian Möckl (Bildmitte) und Dirigent Walter Möckl (rechts) den Schlüssel für ihre neue Unterkunft. Foto: Peter Heider

Die Musiker konnten sich trotz des erneuten Wintereinbruchs mit kaltem Ostwind über zahlreiche Zuschauer an den Straßenrändern freuen, die mit Süßigkeiten und Vereinsluftballonen belohnt wurden. Am neuen Zuhause angekommen, wurde der Musikzug von Bürgermeister Michael Higl und weiteren Gästen empfangen.

Aus dem alten Kino wurde das Haus der Musik und Kultur

Bei Sekt und Häppchen berichtete der Vorsitzende des Jugendblasorchesters, Florian Möckl, stolz von den über 8000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden, mit denen insgesamt 126 JBOler in den vergangenen drei Jahren zum Bau der neuen Einrichtung beitrugen. Weitere Dankesworte richtete er an alle Firmen und Privatpersonen, die sich finanziell an den Räumlichkeiten des JBO beteiligt hatten, sowie an die Gemeinde mit Bürgermeister Michael Higl, die „ihrem“ JBO diese einmalige Chance gegeben habe. "Dies war und ist für uns als Verein ein einmaliges Erlebnis." Das Projekt habe den Zusammenhalt im Verein gestärkt, sagte Möckl.

Bürgermeister Higl erinnerte kurz an die dreijährige Bauzeit. "Die beiden Meitinger Musikkapellen, das JBO und die SGL-Kapelle haben mit großem Einsatz, Engagement und viel geopferter Freizeit dazu beigetragen, dass hier ein neues Haus entstanden ist, in dem sie sowie auch andere Gruppierungen und Einzelkünstler ihrem Hobby, der Musik, nachgehen können und die Musik im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angeben wird“, freute sich der Meitinger Rathauschef. Unter den Klängen des Jugendblasorchesters, das den Marsch "Augsburger Land" zum Besten gab, überreichte Higl dem Vorsitzenden Florian Möckl und Dirigent Walter Möckl den Schlüssel. Zum Abschluss dieses einmaligen Erlebnisses spielte der Gesamtchor des Jugendblasorchesters den vereinseigenen Marsch "Die Bayern kommen". Hier merkte man den Musikern und auch den Zuhörern das Vereinsmotto des JBO – "Musik macht Spaß!" – richtig an.

Lesen Sie dazu auch