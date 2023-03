Das Meitinger Jugendzentrum steht in den Startlöchern

Plus Das Jugendangebot soll in Räumen der evangelischen Johanneskirche in Meitingen starten. Doch die Öffnungszeiten sind noch nicht ganz geklärt.

Seit Jahresbeginn bereiten sich Florian Ludl und Maximilian Kruchten vor, demnächst soll es richtig losgehen. Jetzt stellte Kruchten sich und seinen (verhinderten) Kollegen als neue Mitarbeiter für das im Aufbau befindliche Jugendzentrum in der Meitinger Gemeinderatssitzung vor und berichtete über die ersten geplanten Schritte.

Kruchten, von Beruf Erzieher, und Ludl, der jetzt sein Studium der sozialen Arbeit abschließt, sind die beiden Profis, in deren Händen das neu geschaffene Meitinger Jugendzentrum liegt. Ihr Arbeitgeber ist der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Die beiden stammen aus Meitingen, spielen beim hiesigen TSV Handball, so Kruchten.

Jugendzentrum wird in der evangelischen Johanneskirche starten

Beginnen wird das Jugendzentrum – letzter Stand – mit einem Angebot in der evangelischen Johanneskirche. Dort sei die Kooperationsvereinbarung etwas schneller zu einem Ergebnis gekommen als mit der katholischen Kirche, wo das Jugendzentrum im Pfarrheim St. Wolfgang ebenfalls Platz finden wird.

Das von der Gemeinde zusammen mit dem Träger ASB erstellte Konzept für ein Jugendzentrum in Meitingen sieht vor, mit der Arbeit zu beginnen, bevor eine eigene Immobilie verfügbar ist. Entsprechend war man im Vorfeld auf die Kirchen zugegangen, um dort Platz für die Jugendarbeit zu erfragen. Wobei sich das Jugendzentrum in der Johanneskirche zunächst einen Raum mit anderen Nutzern teile, so Kruchten.

Öffnungstage des Meitinger Jugendzentrums sind noch nicht fix

Der Wunsch der Jugendzentrums-Macher, vorzugsweise die späteren Tage der Woche zu öffnen, so etwa von 13 bis 19 oder 20 Uhr, lasse sich wohl zunächst so nicht umsetzen. Wann genau das Jugendzentrum in der Johanneskirche geöffnet haben wird, soll in den nächsten Tagen festgezurrt werden, es laufe wohl auf zweimal pro Woche hinaus. Der Plan sei auch, so Kruchten, die Jugendzentrums-Arbeit für zwei Altersbereiche aufgeteilt anzubieten, weil es erfahrungsgemäß schwierig sei, Zehnjährige und 17-Jährige für dieselben Angebote zu begeistern. Endgültig umgesetzt werden solle diese Idee dann, wenn auch der zweite Raum zur Verfügung steht.

Was genau die Jugendlichen programmatisch erwartet, das soll, so Kruchten, mit jenen Besuchern des Jugendzentrums gemeinsam entwickelt werden, die zu den Treffen kommen. Die beiden "Neuen" Kruchten und Ludl haben in den vergangenen Tagen bereits in der Mittelschule und auch in der Realschule Zeit bekommen, auf das neue Angebot hinzuweisen. Im Nachgang einer ersten vorbereitenden Versammlung habe sich eine zehnköpfige Gestaltungs- und Organisationsgruppe gebildet. Eine ihrer ersten Aufgaben könnte die Neugestaltung des gemeinsam genutzten Raumes bei der Johanneskirche sein.