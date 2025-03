Meitinger Kleintierzüchter machen sich Zukunftsgedankeneitinger

Unter großem Mitgliederzuspruch fand im Vereinsheim der Meitinger Siedlergemeinschaft die diesjährige Hauptversammlung der Meitinger Kleintierzüchter statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen neben den Rückblicken auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres die Ehrungen der Vereinsmeister und Pokalsieger sowie Auszeichnungen für langjährige Vereinsangehörige.

Nach seinen Begrüßungsworten zog der erste Vorsitzende Markus Schuster eine kurze Bilanz über das nach der mehrjährigen Corona Pandemie wieder aufgeblühte Vereinsleben. „Ein fester Termin im jährlichen Veranstaltungskalender ist wie schon vor Corona der an jedem ersten Sonntag im Monat durchgeführte Kleintiermarkt im Hof der Gaststätte Neue Post, der 1965 zum ersten Mal abgehalten wurde und seitdem einen festen Platz im Meitinger Veranstaltungskalender einnimmt. Unser beliebter Kleintiermarkt lockt monatlich zahlreiche Tierliebhaber und Züchter aus der ganzen Region nach Meitingen“, freute sich der engagierte Vorsitzende. Elf Kleintiermärkte wurden im Jahr 2024 durchgeführt. Der Meitinger Kleintierzuchtverein wurde im Juli 1954 gegründet, bereits ein Jahr später, im Sommer 1955, fand dann schon erstmals ein Kleintiermarkt auf dem Gelände des Gasthofes „Neue Post“ der Familie Killensberger statt. Weiter erinnerte Schuster an die Teilnahme bei mehreren Kreis-versammlungen, an eine Tischbewertung für Kaninchen beim Vereinsmitglied Florian Werner in Pessenburgheim und an das 70jährige Gründungsjubiläum, dass in kleinem Rahmen im Gasthof Neue Post gefeiert wurde. Etwas bedauerlich fand Schuster, dass das Interesse von Jugendlichen am Klein-tierzuchtverein weiter rückgängig sei. „Wir können nur wenige Mädchen und Buben für unser schönes Hobby begeistern und stimmt die Vorstandschaft schon etwas nachdenklich, dass trotz zeit-aufwendigen Bemühungen keine neuen jungen Tierfreunde Interesse an der Kleintierzucht zeigen“, Derzeit gehören nur sieben Nachwuchszüchter zu unserem Kreis“, bedauerte der Vorsitzende. Insgesamt hat der Meitinger Traditionsverein derzeit 120 Mitglieder. Über einen positiven Finanzhaushalt, der von den beiden Revisoren Matthias Unger und Herbert Deininger geprüft und bestätigt wurde, gab Kassier Rainer Schmidt Auskunft. Zuchtergebnisse, Teilnahmen an Veranstaltungen und Zuchtschauen ließen Michael Geiger (Tätomeister und Zuchtbuchführer), Dieter Wurster (Ringwart Geflügel), Florian Werner (Zuchtwart Kaninchen) und Bernhard Ruisinger (Zuchtwart Geflügel und Tauben) ausführlich Revue passieren.

