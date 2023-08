Meitingen

Meitinger können jetzt barrierefrei unter den Bahngleisen hindurch

Plus Auf dem Weg zum barrierefreien Bahnhof hat der Markt Meitingen eine erste Teiletappe geschafft: Die neu gebaute Bahnunterführung ist eröffnet worden.

Von Gerald Lindner

Nach dem Start der Planungen für einen barrierefreien Meitinger Bahnhof im Jahr 2014 wurde von der Marktgemeinde als erstes Teilprojekt der Bau einer Personenunterführung vorangetrieben. Der Bau wurde, nach einigen zu überwindenden Schwierigkeiten, offiziell mit dem Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, eröffnet. Doch bis es mit dem Bahnhofsumbau weitergeht, wird es noch einige Zeit dauern. Das wurde beim Festakt deutlich.

Nachdem im Jahr 2018 die Planungen für die barrierefreie Personenunterführung vergeben wurden, wurde in den Folgejahren an der Unterführung gebaut. Sie konnte im Frühjahr fertiggestellt werden. Doch der Bau verlief nicht ohne Überraschungen, wie Meitingens Bürgermeister erklärte. „Ich rate keinem Bürgermeister dazu, ein solches Projekt anzugehen, weil ich jetzt weiß, was schiefgehen kann.“ Um die Barrierefreiheit zu bekommen, musste sich die Marktgemeinde maßgeblich an den Baukosten beteiligen. „Ging man bei den ersten Planungen noch von etwa zwei Millionen Euro aus, sind es am Ende doch 7,9 Millionen Euro geworden“, so Higl weiter. Davon übernahm 4,4 Millionen Euro der Freistatt Bayern – unter anderem flossen Mittel aus der Städtebauförderung.

