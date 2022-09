Meitingen

Meitinger Lechstahl-Mitarbeiter protestieren gegen Strompreise

Plus Wegen der Stromkosten müssen die Lech-Stahlwerke in Meitingen immer wieder tageweise die Produktion stilllegen. Nun gibt es Forderungen an die Bundesregierung.

Wegen der immer weiter steigenden Energiepreise steht die Produktion im einzigen Stahlwerk Bayerns, den Meitinger Lech-Stahlwerken, tageweise still. Knapp 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind davon betroffen. Gemeinsam wenden sich nun Unternehmensleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft an die Bundesregierung: Sie soll die immense Belastung durch die Stromkosten senken. Am Montag wird daher vor dem Werk demonstriert.

