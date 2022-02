Meitinger Marktsonntag wackelt: Was ist unter Corona-Bedingungen möglich?

Erlauben die Corona-Bestimmungen den Jahrmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Meitingen? Warum die die Gemeindeverwaltung mit einer Antwort zögert.

Der erste Sonntag im April, das ist seit alters her der Termin für den Meitinger Jahrmarkt. Bei dem nicht nur die ortsansässigen Geschäfte am Sonntag öffnen dürfen, sondern bei dem sich im Kernort Verkaufsstand an Verkaufsstand reiht und wo sich Hunderte von Besuchern mit Waffelbruch, Kittelschürzen, Gemüsehobeln und vielem anderen mehr ausstatten. Nach wie vor ist nach den Worten von Bürgermeister Michael Higl (CSU) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung aber nicht klar absehbar, ob es die geltenden Corona-Regeln hergeben, dass der Markt am 3. April abgehalten werden kann.

Gibt es in Meitingen einen Marktsonntag? Entscheidung fällt im März

Braucht man ein Hygienekonzept, welche Maßregeln wird es enthalten müssen? Muss das gesamte Marktgelände eingezäunt und von Sicherheitsleuten bewacht, gar zugangsbeschränkt werden? Frage über Fragen stellen sich derzeit, auf die es keine eindeutigen Antworten gebe. "Wir stochern im Nebel", so der Gemeindechef stellvertretend für sein Marktamt.

Gleichzeitig rücke der letzte noch vertretbare Termin näher und näher, zu dem man die Fieranten einladen könne - oder ihnen absagen müsste. Trotz aller Unwägbarkeiten habe man sich im Rathaus noch nicht zur einzigen klaren Aussage einer Absage - entschlossen. Noch bis Anfang März wolle man zuwarten, um dann in den bis dahin stattfindenden Ausschusssitzungen abschließend zu beraten.