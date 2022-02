Meitinger Montessori-Kinderhaus zeigt sich im Video-Rundgang

Ein Rundgang per Video soll die Informationsveranstaltung des Montessori-Kinderhauses in Meitingen ersetzen.

Das Montessori-Kinderhaus Meitingen stellt den Kindergarten und die Krippe per Video-Rundgang vor. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet keine Informationsveranstaltung in Präsenz statt. Das Kinderhaus hat stattdessen einen Videorundgang zusammengestellt, der einen Einblick in die Räumlichkeiten und die Pädagogik gibt.

Video-Rundgang: Montessori-Kinderhaus Meitingen stellt sich vor

Die Pädagoginnen und Pädagogen stehen außerdem für weiteren Austausch bereit. Das Kinderhaus bietet eine Krippengruppe (etwa von ein bis drei Jahren) und zwei Kindergartengruppen (etwa drei Jahre bis Schuleintritt) an. Das pädagogische Team arbeitet nach der Pädagogik von Maria Montessori. Das Montessori-Kinderhaus Meitingen ist ein Generationenhaus: Jung und Alt gestalten es miteinander als Ort der Begegnung zwischen Kinderhaus und Johannesheim. Interessierte können sich per E-Mail unter infoveranstaltung@montessori-meitingen.de oder telefonisch unter 08271/8006-680 melden. (AZ)