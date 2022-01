Meitingen

17:42 Uhr

Tradition: Meitinger Musiker blasen das neue Jahr an

Plus Mit Musik auf das neue Jahr vorbereitet wurden Bürgerinnen und Bürger in Meitingen und seinen Ortsteilen.

Von Peter Heider

Mit Blasmusik auf das neue Jahr vorbereitet: Die Meitinger SGL-Kapelle und das Jugendblasorchester (JBO) Meitingen stimmten die Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde sowie in den Ortsteilen Waltershofen und Ostendorf an Silvester mit einem „Neujahrsanblasen“ musikalisch auf das Jahr 2022 ein und zogen dabei musizierend, coronabedingt in mehreren Gruppen, mit ihren Instrumenten durch die Straßen Meitingens.

