Meitinger Ortszentrum wird beim Sommerfest zur Partymeile

Jedes Jahr lockt das Meitinger Sommerfest die Massen auf den Pouzauges-Boulevard. Auch heuer wird das Rathausumfeld zur Festmeile. Was alles geplant ist.

Wenn mitten auf der Schlossstraße eine Riesenrutsche steht, in den Parkbuchten vor den Geschäften Essens- und Getränkestände auf Besucher warten und auf dem Pouzauges Boulevard am Schlosspark die Blasmusik im Biergarten aufspielt, ist es wieder soweit: Sommerfest im Markt Meitingen. Auch heuer ist dafür einiges geplant.

In Meitingen feiern groß und klein gemeinsam

Diesmal wird das Rathausumfeld am Freitag, 21. Juli, zum Festgelände, um 16 Uhr geht es los. Alle sind zum Feiern eingeladen, ob jung, ob alt, für jeden ist etwas geboten. „Dass wir ein so breit gefächertes Angebot haben, verdanken wir unseren Vereinen und Organisationen, die mit sehr viel Engagement und Herzblut das Fest für und mit uns gestalten“, so Bürgermeister Michael Higl. Mehr als 30 Vereine sorgen für eine vielfältige Palette an Essen und Getränken sowie Musik und Tanz.

Die kleinen Besucher freuen sich auf Hüpfburg, Kinderschminken und Marionettentheater, die größeren zieht erfahrungsgemäß die Riesenrutsche an. Viele dieser Attraktionen sind übrigens kostenlos. Den musikalischen Rahmen gestalten das Akkordeonorchester Zusamtal gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Meitingen und der SGL-Kapelle. Am Abend heizt „Jolly Sound“ den Sommerfestgästen auf dem Marktplatz kräftig ein, „Hansimilian“ sorgt auf dem Rathausplatz für Stimmung.