Meitinger Partnerschaftskomitee steht vor großen Änderungen

Gute Partnerschaft mit Franzosen hat in Meitingen große Tradition. Beim Fest zum französischen Nationalfeiertag richtet sich der Blick auch in die Zukunft.

Boule, Wein und Pasteten: Zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli trafen sich rund 25 Frankreichfreunde am Bouleplatz im Zentrum von Meitingen. Wie sie mit den Franzosen feierten. Warum große Änderungen im Partnerschaftskomitee anstehen.

Auf Einladung des Partnerschaftskomitees Meitingen-Pouzauges, das die Städtepartnerschaft mit der Stadt im Westen des Nachbarlandes pflegt, wurden bei sommerlichen Temperaturen mehrere Partien Boule - oder auch Pétanque, wie man es in Südfrankreich nennt - gespielt. Wein aus Frankreich sowie einige Häppchen mit Pasteten und Pâtés durften nicht fehlen.

Meitinger Partnerschaft steht vor Generationenwechsel

"Mit solchen Aktionen vor Ort versuchen wir immer wieder, unsere Städtepartnerschaft ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen", freute sich Andrea Gärtner vom Vorstand über den Zuspruch. Erst Ende Juni konnte man zusammen mit dem Meitinger Kino eine erfolgreiche Kinoaktion "Französisches Filmfrühstück" organisieren. "Als Nächstes steht Anfang August unser Beitrag zum Kinderferienprogramm im Markt Meitingen an", so Gärtner weiter. Dort wird der jungen Generation das Boulespiel beigebracht. "Die Partnerschaft steht vor einem großen Generationenwechsel", erläutert Gärtner, "denn nach 50 Jahren mussten und müssen sich viele aus der Gründergeneration zurückziehen. Neue Generationen für diesen intensiven, bereichernden Austausch zwischen zwei Ländern, zwei Städten zu begeistern, darin sehen wir unsere Aufgabe als Komitee."

Im kommenden Jahr wird am Pfingstwochenende das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum in Pouzauges gefeiert, wozu das Komitee eine Busfahrt organisiert und bereits jetzt alle Interessierten einlädt. Im darauffolgenden Jahr 2024 finden die Feierlichkeiten am verlängerten Wochenende von Christi Himmelfahrt in Meitingen statt.

