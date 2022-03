Meitinger Rat sagt "vielleicht" zu großer Gewerbehalle

Plus Kommt künftig eine große Gewerbehalle neben den Meitinger Wertstoffhof? Warum der Gemeinderat sich nicht eindeutig entschied.

Zustimmen oder nicht? Der geplante Bau einer großen Gewerbehalle neben dem Wertstoffhof beschäftigte den Meitinger Marktgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Vertreter einer Firma aus Singapur warben für die dafür erforderliche Änderung des Bebauungsplanes. Warum der Marktrat einstweilen noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat.