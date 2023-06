Meitinger Realschulchefin offiziell eingeführt

Judith Lindsay feiert mit 120 Gästen ihre Amtseinführung in Meitingen. Dabei gibt es viel Lob für die Neue.

Mit 120 geladenen Gästen wurde in Meitingen die Amtseinführung der neuen Realschulleiterin Judith Lindsay gefeiert. Den musikalischen Auftakt in der geschmückten Aula gestaltete der Schulchor unter der Leitung von Michaela Zach. Im Anschluss daran betraten Kinder der 5b (Klassenleitung Sandra Müller) in Tracht die Bühne und begrüßten die Gäste herzlich im Namen der Schulfamilie.

Als „Philanthropin, Optimistin und Workaholic“, so bezeichnete die erste Realschulkonrektorin Helena Rigatos die neue Chefin. Sie freue sich sehr auf „die neue Ära, die visionäre Aufbruchsstimmung und die neuen Ideen“, welche die aktuelle Schulleiterin mitbringe. Dr. Michael Higl, Bürgermeister der Marktgemeinde Meitingen und stellvertretender Landrat, würdigte Lindsays Mut, sich dieser Aufgabe zu stellen. „Ein Meitinger Kindl“, freute sich der Landtagsabgeordnete Dr. Fabian Mehring zu Beginn seines Grußwortes. Judith Lindsay sei eine äußerst engagierte Schulleiterin mit einem „großen Herz für die Kinder“.

Judith Lindsay ist die neue Direktorin der Dr. Max Josef Metzger Realschule in Meitingen. Sie trat am 18. Februar ihren Dienst an. Foto: Bernd Jaufmann, artyshock-f

Oliver Hartinger überbrachte seine guten Wünsche als Vorsitzender des Elternbeirats. Er habe Frau Lindsay als „unglaublich motivierte Schulleiterin“ erlebt, die immer „ein offenes Ohr“ für die Anliegen der Eltern habe. Als Vertreterin des Personalrats bezeichnete Heidrun Printz Judith Lindsay als „Dirigentin des Philharmonie-Orchesters der Realschule Meitingen“.

Schulleiterin Judith Lindsay eröffnete ihre Rede mit einem Zitat von Eleonora Duse: „Ohne Frauen geht es nicht. Das hat sogar Gott einsehen müssen.“ Eine zukunftsfähige Schule brauche eine gute Gemeinschaft, gute Netzwerke, Mut und Bereitschaft zur Veränderung und gute Strategien. Ihr Ziel sei es „Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die Zukunft selbst zu gestalten". „Ich verspreche, mein Bestes zu geben“, so Judith Lindsay. (AZ)

