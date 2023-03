Meitinger Repair-Café sucht noch Schrauber und Tüftler

Plus Versierte Experten, die defekte Geräte reparieren können, werden dringend gebraucht in der Begegnungsstätte am Fiakerpark. Spannung und Abwechslung sind garantiert.

Wegwerfen war gestern. Wenn Harald Henkelmann und Rudolf Kothmayr mit Messgerät und Schraubenzieher über einer defekten Musikanlage grübeln und derweil der Duft von frischem Kaffee durch die Begegnungsstätte am Fiakerpark zieht, findet dort wieder das Repair-Café statt. Einmal pro Quartal bringt der Tauschring Schmuttertal in Kooperation mit dem Meitinger Quartiersbüro hier eifrige Reparateure zusammen, um kaputten Geräten neues Leben einzuhauchen.

Beim Repair-Café im März saßen gleich drei versierte Tüftler in der Reparaturstraße, die beim Schrauben mehr oder weniger Glück hatten. Kothmayr weiß als gelernter Radio- und Fernsehtechniker genau, wo er hingucken muss, um herauszufinden, ob es ein behebbarer Defekt ist oder ob das Gerät zum Elektroschrott gehört. Wenn er viele, viele Dinge auf den Tisch bekommt, die nicht einmal eine Schraube haben, um die Technik im Innenleben der Geräte begutachten zu können, schimpft Kothmayr: "Zum Teil sind die Geräte so gemacht, dass man sie nicht reparieren kann." Pech hatte Kothmayr mit vielem, was Maria Niedermaier zum Repair-Café gebracht hat. Sie sei gerade am Räumen, verrät sie und hofft, dass sich eine der vielen Lampen noch wiederbeleben lässt.

Er repariert Staubsauger, Lampen und Nähmaschinen

Henkelmann, der neben Kothmayr einen Platz in der Reparaturstraße hat, ist gelernter Elektriker und kümmert sich am liebsten darum, die Elektrogeräte wieder flottzumachen. Auf seinem Tisch landeten bereits Staubsauger, Lampen, Nähmaschinen und sogar eine Kreissäge. Vieles davon habe er reparieren können. Beim Repair-Café aktiv ist Henkelmann immer dann, wenn es die Zeit erlaubt, berichtet er, während er das nächste kaputte Gerät betrachtet und dann zum Werkzeug greift.

Henkelmann kam erst kurz vor dem Ausbruch der Coronapandemie auf die Idee, beim Repair-Café mitzuschrauben. Er folgte damit einem Aufruf, der noch immer gelte, wie Organisatorin Gudrun Schmidbaur sagt: "Reparateure werden dringend gesucht." Gebracht werden könne alles, was nicht zu laut ist und was man tragen kann, erzählt Schmidbaur: Fahrräder können aktuell, auch wenn der Bedarf groß ist, aber nicht repariert werden. Meist kommen die Gäste mit Kaffeemaschinen und anderen Haushaltsgeräten ins Café, beobachtet Schmidbaur. Auch an Plattenspieler, Tischsägen und Pendeluhren wage sich das Team heran.

Zwischen Werkzeug, Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen

Schmidbaurs Rolle beim Repair-Café: Sie organisiert die Helfer, die schrauben, die Kuchen backen und Kaffee kochen, kocht selbst Kaffee vor Ort und begrüßt all jene, die an so einem Tag die Tür zur Begegnungsstätte öffnen. Auch Wolfgang Weinmüller schaut zum ersten Mal im Repair-Café vorbei. "Jetzt weiß ich, warum es Café heißt", sagt er, als ihm beim Eintreten schon der Duft von frischem Kaffee in die Nase steigt. Weinmüller hat einen Diaprojektor im Gepäck, der sich nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lässt. Gleich wird er das Gerät Harald Henkelmann auf den Tisch stellen, in der Hoffnung, dass dieser es wieder reparieren kann. Die Wartezeit können Gäste wie Wolfgang Weinmüller und Maria Niedermaier sich mit Kaffee und Kuchen vertreiben, denn neben der Idee, Kaputtes zu reparieren, sei das Repair-Café auch ein Ort der Begegnung, erklärt Schmidbaur.

Kontakt: Handwerklich versierte Interessierte, die gerne tüfteln oder für die Gäste Kuchen backen möchten, können sich bei Gudrun Schmidbaur unter Telefon 08271/4246058 melden.