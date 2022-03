Meitinger SGL-Kapelle wählt ein neues Vorstandsteam

Nach zwei Jahren musste die Meitinger SGL-Kapelle gleich zwei Jahreshauptversammlungen abhalten. Dabei wurden Weichen für die Zukunft gestellt.

Die SGL-Musiker stellen die Weichen für die Zukunft: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause will der Verein wieder ins öffentliche Leben zurückkehren. Den Auftakt machte eine "doppelte" Jahreshauptversammlung im Meitinger Bürgersaal für die Jahre 2020 und 2021. Zuerst wurde ein neues Vorstandsteam gewählt.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen die Neuwahlen des Vorstand für die kommende Amtsperiode von zwei Jahren, die unter der Leitung von Bürgermeister Michael Higl reibungslos über die Bühne gingen. Dabei kam es zu folgendem Wahlergebnis: 1. Vorsitzender ist Ulrich Riemensperger, seine Stellvertreter Ulrich Spiegel und Tim Moderer (neu). Kassenverwalterin ist Natalie Moderer, Jugendleiter Johannes Stuhler und die Schriftführerin Claudia Buchschuster. Das Amt der Zeugwarte bekleiden auch weiterhin Tobias Bauch und Maximilian Träger. Als Beisitzer fungiert Harald Rudloff.

Meitinger Musiker verabschieden Ferdinand Lofner aus dem Vorstand

Verabschiedet aus dem Vorstandsteam wurde von Ulrich Riemensperger das bisherige Mitglied Ferdinand Lofner, der sich nach seinem langjährigen großen Engagement im Kreise der der SGL-Musiker in den "Unruhestand" verabschiedete. Im Anschluss an die Berichte aus den einzelnen Musikbereichen, der Vorstandsmitglieder und der Wahl gab der Vorsitzende eine kurze Übersicht auf kommende Veranstaltungen und Auftritte. "Wenn es Corona zulässt, steht ein umfangreiches Programm vor der Tür, mit dem wir wieder das gesellschaftliche und gesellige Leben aus vergangenen Zeiten in der Marktgemeinde und im Umland beleben wollen", erklärte Riemensperger .

Bürgermeister Michael Higl fand lobende Worte für das trotz Corona-Pandemie erfolgreich weiter durchgeführte Vereinsleben und dankte besonderes für den unermüdlichen engagierten Einsatz beim Bau des Hauses der Musik neben dem Meitinger Freibad, das nach seiner Fertigstellung auch den SGL-Musikern eine "neue Heimat" bieten wird.

