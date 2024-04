Meitinger Tafel erhöht den Preis für die Lebensmittelausgabe

Plus Die Verantwortlichen der Tafel haben die für die Ausgabe geltenden Regeln zur Klarheit für alle niedergeschrieben. Wichtig ist ihnen die Botschaft: Bei der Essensausgabe gilt keine Selbstbedienung.

Seit Aprilbeginn wird der Unkostenbeitrag, der in der Meitinger Tafel für eine Ration Lebensmittel zu bezahlen ist, von einem auf drei Euro angehoben. Diese Regel ist eine von mehreren Spielregeln, die im Zuge der Preiserhöhung nun noch einmal deutlich niedergeschrieben wurden. Neben der Kostensteigerung wurde klar formuliert, dass jeder Berechtigte vor der Ausgabe eine Nummer zu ziehen hat, die die Reihenfolge vorgibt, nach der dann die Lebensmittel ausgegeben werden. Dieses Prozedere, das nicht neu ist, hier und da aber für Unverständnis gesorgt hat oder gar missachtet wurde, soll einen reibungslosen Ablauf vor Ort regeln und den Ehrenamtlichen eine Hilfe sein, die die Lebensmittel ausgeben.

Ein Selbstbedienungsladen sei die Meitinger Tafel nicht, heißt es ebenfalls auf dem Merkblatt. Stattdessen werden die Lebensmittel nach Bedarf und Verfügbarkeit ausgegeben. Wer sich nicht an diese Regeln und die Anweisungen der Ehrenamtlichen hält, der riskiert, dass der Berechtigungsschein eingezogen oder gar ein Hausverbot ausgesprochen wird.