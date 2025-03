Meitinger Tafel freut sich über 5570 Euro Spende

Auch in diesem Jahr übergaben Apotheker Sebastian Reisinger und Apothekerin Regine Hörburger die im Jahr 2024 in der Rathaus-Apotheke Meitingen gesammelten Spenden für die Meitinger Tafel an Jürgen M. Werner, Geschäftsführer der Sozialstation Meitingen.

Sebastian Reisinger führt seit der Apothekenübernahme im Januar 2023 das von seinem Vorgänger Heinrich Klimesch im Jahr 2010 ins Leben gerufene Taler-Konzept erfolgreich weiter. Dabei können Kunden, die für ihren Einkauf erhaltenen Apothekentaler entweder bei den beteiligten Einzelhändlern einlösen, in der Apotheke gegen Prämien eintauschen oder sie für die Meitinger Tafel spenden. Dort werden sie laut Geschäftsführer Jürgen M. Werner zum Lebensmittelzukauf und für wichtige Produktanschaffungen verwendet.

Apotheker Sebastian Reisinger und Filialleiterin Regine Hörburger übergaben in den Räumlichkeiten der Apotheke in der Schlossstraße 5570 Euro an Jürgen M. Werner. „Wir bedanken uns bei allen Kunden der Rathaus-Apotheke für die - trotz der allgemein sehr angespannten Lage - wieder sehr große Spendenbereitschaft“, freuten sich Sebastian Reisinger und Regine Hörburger bei der Spendenübergabe.

