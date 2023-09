Meitinger wollen gegen AfD-Veranstaltung protestieren

Eine Info-Veranstaltung will die AfD am Tag der Deutschen Einheit in der Meitinger Gemeindehalle abhalten. Doch es gibt auch ein Event dagegen.

Der AfD-Ortsverband Meitingen möchte am Dienstag, 3. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Gemeindehalle eine „Informationsveranstaltung“ mit der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch abhalten. Doch das ist nicht die einzige Veranstaltung an diesem Abend. Denn der SPD-Ortsverein und dessen Vorsitzender Matthias Mark und die Bürgerin Christina Schmitt haben beim Landratsamt eine Gegendemonstration beantragt.

Diese soll am Tag der Deutschen Einheit von 17.30 bis 19 Uhr neben der Gemeindehalle an der Ecke Werner-von-Siemens- und Planiastraße stattfinden. Das Motto lautet „Meitingen lebt Vielfalt – gemeinsam für Demokratie“. Organisiert wird sie gemeinsam vom SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Matthias Mark und der Meitinger Bürgerin Christina Schmitt. Das Landratsamt bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Veranstaltung beantragt wurde.

Meitinger wollen „Gesicht zeigen“

„Uns treibt die Sorge um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und der Schutz unserer Demokratie dazu, öffentlich der rechtspopulistischen Hetze entgegenzutreten“, erklärt Mark. „Wir werden einen Auftritt von Beatrix von Storch mit ihren menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Ansichten in Meitingen nicht wortlos hinnehmen.“ Es gehe darum, Gesicht zu zeigen. „Wir wollen einen parteiübergreifenden friedlichen Protest aus der Gesellschaft.“ Bewusst habe man sich dafür entschieden, für das Motto auf das Wort „gegen“ zu verzichten: „Es soll ein lebensfrohes Zusammensein sein mit positiver Einstellung und guten Stimmung – ganz im Gegensatz zu den ewigen negativen Aussagen der Rechten“, betont der SPD-Ortsvorsitzende. Angemeldet sind circa 100 Personen. „Wir hatten auch schon erste Gespräche mit der Polizei wegen der Veranstaltung.“

Wie Meitingens Bürgermeister Michael Higl sagt, glühen die Telefonleitungen im Rathaus inzwischen nicht mehr. Wie berichtet, hatte er aus rechtlichen Gründen die AfD-Veranstaltung in der Gemeindehalle zulassen müssen, weil dort auch andere politische Parteien und Gruppierungen zugelassen sind, und die rechte Partei noch nicht vom Verfassungsgericht verboten wurde. „Die Bürgerinnen und Bürger hatten Verständnis für meine Situation und dass ich keine Wahl hatte, anders zu entscheiden.“

Meitinger sind uneins zwischen Totschweigen und Protest

Allerdings gebe es viele Diskussionen bei den Bürgerinnen und Bürgern: „Es ist eine schwierige Situation: Die einen wollen, dass diese Veranstaltung möglichst wenig zum Thema gemacht wird, damit die AfD keine kostenlose Werbung bekommt – die anderen sagen, man kann dies nicht unkommentiert lassen und muss dagegen protestieren.“ Das sei eine Gratwanderung, findet Higl.

Im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg ist eine AfD-Veranstaltung indes abgesagt worden. 150 Menschen sollten am kommenden Samstag in den Harthauser Hof in Friedberg-Harthausen kommen, wo der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke auftreten wollte. Doch nun hat der Gastwirt die geplante Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) am Donnerstag kurzerhand abgesagt. Es sei ein Missverständnis betonte der Wirt und distanzierte sich „komplett von der Partei“.