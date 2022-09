Meitinger Wollstuben-Gründerin feiert 90. Geburtstag

Mit Modenschauen und Teddybären bestrickte Rosa Lebender ganz Meitingen. Jetzt feierte sich bei guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag.

Sie brachte früher die Mode nach Meitingen: Bei guter Gesundheit feierte jetzt Rosa Lebender (geb. Liepert), ihren 90. Geburtstag. Beliebt und bekannt ist sie in der Marktgemeinde als frühere Inhaberin der Wollstube Lebender, die sie bis 2004 führte. Die Jubilarin erblickte als eines von acht Kindern von Rosa und Karl Liepert, der in der Lechtalgemeinde von 1945 bis 1948 das Amt des 1. Bürgermeisters bekleidete, das Licht der Welt. Im Jahre 1954 heiratete sie Adolf Lebender.

In Meitingen und Umgebung war bei Handarbeiterinnen ihr Rat sehr gefragt. Bis zum Jahr 2004 führte sie die "Wollstube Lebender". Eine besondere Herzensangelegenheit von Rosa Lebender war es immer, aktuelle Modetrends von den Messen nach Meitingen zu bringen, um die neuesten Modelle unter eigener Regie in der Meitinger Gemeindehalle bei Modeschauen zu präsentieren. Weit über die Grenzen Meitingens hinaus waren ihre Kurse zur Anfertigung der "Cats" und von Teddybären gefragt. "Bei den Ferienaktionen in Meitingen habe ich gerne mit Schulkindern Teddybären gebastelt", erinnert sich die Jubilarin mit einem Schmunzeln.

Rosa Lebender hat die Wollstube Lebender bis 2004 geführt

Großes Interesse zeigte die Geschäftsfrau auch an neuen technischen Gerätschaften und so gehörten schon kurz nach der Gründung ihrer Wollstube Strickmaschinen und moderne Bügelstationen zum Inventar.

Seit dem Jahr 1951 ist sie beim Bayerischen Roten Kreuz ehrenamtlich tätig, gehört zu den Mitbegründerinnen des Jugendrotkreuzes Meitingen im Jahr 1972 und gründete 1981 die BRK-Krabbelstube im Meitinger Rathaus. Von 1973 bis 1988 stand sie an der Spitze der damaligen Frauenbereitschaft Meitingen im BRK.

Aber damit nicht genug. Rosa Lebender gehörte zum Kreis der Gründungsmitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft (WG) Meitingen, in der sie auch aktiv als Schriftführerin mehrere Jahre mitwirkte. Zum großen Gratulantenkreis gehörten neben den Familien ihrer Kinder mit drei Enkelkindern auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl, Freunde, Bekannte sowie die Pfarrgemeinde St. Wolfgang Meitingen und die Rotkreuzgemeinschaft Meitingen. Ministerpräsident Markus Söder gratulierte schriftlich.