Menschen helfen Menschen: Ein neuer Kleiderladen in Meitingen

In Meitingen soll ein gemeinsames Projekt von BRK und Caritas an den Start gehen. Es gibt einen Info-Termin für an einer ehrenamtlichen Mitarbeit interessierte Bürger.

Das Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Augsburg-Land und der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg eröffnen voraussichtlich im Februar 2024 gemeinsam ein neues Kleiderlädle als soziales Projekt in der Hauptstraße 27 in Meitingen. Dafür werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Die Pläne werden in dieser Woche bei einem Info-Termin vorgestellt.

Unter dem Motto „Menschen helfen Menschen“, werde hier ein neues soziales und ehrenamtliches Projekt ins Leben gerufen, teilt Axel Schuch vom BRK-Kreisverband Augsburg Land mit. Beide Wohlfahrtsverbände betreiben bereits, aufgrund des Bedarfes, Kleiderläden in Bayern und wollen nun in Meitingen zusammenarbeiten.

Zum Start und zum Ausbau dieses Angebotes freut sich der neue Arbeitskreis des Kleiderlädle Meitingen sehr über Menschen, die freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich dort mithelfen möchten. Wer sozial aktiv werden möchte und ein gemeinnütziges Projekt unterstützen und Verantwortung übernehmen möchte, ist willkommen. Die beiden Organisationen laden zu einem Informations-Abend am Donnerstag, 25. Januar, um 18 Uhr in das Rot-Kreuz-Haus, Bernhard-Monath-Str. 30a, in Meitingen ein.

Es wird neue Räume für das Kleiderlädle geben

Das bestehende Angebot der Caritas in der St.-Wolfgang-Str. 14 in Meitingen wird mit allen Helfern in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Im neuen barrierefreien Laden wird in moderner, freundlicher Ladenatmosphäre gut erhaltene Kleidung, Textilien und Taschen aus Privatspenden und Neuware aus Firmenspenden angeboten. Haushaltsgegenstände und Möbel können leider nicht angeboten werden. Die Unkostenbeträge der angebotenen Stücke sollen gering sein.

Der neue Arbeitskreis freut sich erhaltene Kleider- und Textilspenden aus der Bevölkerung. „Auf Grund der Größe des Ladens können wir leider keine Möbel und Haushaltsgegenstände annehmen“, betont der Leiter der Sozialarbeit des BRK-Kreisverbandes Augsburg-Land, Axel Schuch. Etwaige Überschüsse aus dem Projekt würden bei beiden Wohlfahrtsverbänden direkt in die Sozialarbeit für gemeinnützige Projekte einfließen. (AZ)