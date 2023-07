Millionen aus Brüssel für ein modernes Meitinger Rathaus

Eine Geldspritze der EU könnte die teure Sanierung des 40 Jahre alten Baus merklich beschleunigen.

Das 1983 bezogene Rathaus Meitingen hat Sanierungsbedarf. Das Dach müsste erneuert werden, damit es das Gewicht einer PV-Anlage aushält; der barrierefreie Ausbau mit Aufzug steht an; die Sanitäranlagen sind, ebenso wie die Heizung, erneuerungsbedürftig. Die Sanierung sei für die nächsten Jahre geplant gewesen, doch nun bringt ein neues Förderprogramm Dynamik ins Geschehen.

Bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten von rund zehn Millionen Euro könnten aus den Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kommen, so Bürgermeister Michael Higl im Gemeinderat. Interesse habe man bei Bekanntwerden des Fördertopfes Ende letzten Jahres bereits bekundet und sei damit auch erfolgreich gewesen. Nun müsse ein Förderantrag eingereicht werden, um an das Geld zu kommen.

Der einzige Haken an der Sache: die Arbeiten müssten bis Ende 2027 abgeschlossen sein. „Den Antrag stellen wir", beschloss der Marktgemeinderat. Sollte eine Förderzusage von mindestens drei Millionen kommen, dann sollte man loslegen empfahl der Bürgermeister.

Neue Wirte für die Meitinger Gemeindehallen

Die Bewirtung der gemeindlichen Hallen ist künftig auch über auswärtige Caterer möglich entschied der Marktgemeinderat. Es hatte sich herausgestellt, dass es Hallenmietern schwergefallen ist, die Bewirtung wie vorgeschrieben über einheimische Wirte auf die Beine zu stellen. Trotzdem möchte man keine ausufernde Nutzung der beschlossenen Befreiung vom Wirtezwang. Bei Veranstaltungen im Bürgersaal möchte man auch künftig keinen Grill auf dem Rathausplatz sehen, so der Konsens.

Viel Bewegungsfreiheit bei der Entscheidung über Anträge für Freiflächen-Photovoltaik will sich Meitingen geben. In den Markt käme gerade wieder Schwung und es lägen einige Anfragen vor, für die er eine generelle Marschrichtung benötige, so Bürgermeister Michael Higl. Privilegiert ist der Bau von Anlagen entlang eines 200-Meter Streifens an Autobahnen und Bahnlinien. Für Vorhaben auf anderen Flächen sei ein Bauleitplanverfahren notwendig, erläuterte der Bürgermeister. Der Spagat zwischen den wirtschaftlichen Interessen von Grundeigentümern und den Betreibern der Anlagen einerseits und dem Flächenbedarf der Landwirtschaft andererseits, stehe immer im Raum. Gegen starre Regeln und für Einzelfallentscheidungen über Anträge mit einem vorläufigen „Deckel“ von 20 Hektar entschied sich die Mehrheit (12:9) des Marktgemeinderates.

Lesen Sie dazu auch