Mit dem Tanzcafé Heimbach machte dieses Ehepaar vielen Menschen Freude

Werner und Xaveria Heimbach blicken auf 65 glückliche Ehejahre zurück. Die ehemaligen Meitinger Tanzkaffee-Inhaber sind im Ort sehr bekannt.

Das seltene Fest der eisernen Hochzeit feierte das in Meitingen bekannte und beliebte Ehepaar Werner und Xaveria Heimbach (geb. Scherer). Die beiden führten lange ein beliebtes Tanzlokal in Meitingen.

„Im Zug auf dem Weg zu unseren Arbeitsstellen nach Augsburg sind wir uns öfters begegnet und im Laufe der Zeit lernten wir uns immer näher kennen und schließlich sprang der bekannte Funke über“, erinnert sich der gebürtige Donauwörther Werner Heimbach mit liebevollem Blick auf seine Gattin Xaveria an das Kennenlernen. Fünf Jahre lang betreuten die Jungvermählten nach ihrer Heirat den Dillinger Gasthof „Zum Zoll“. „Die Gastwirtschaft haben wir in Eigeninitiative zu einem Tanzlokal umgestaltet und konnten uns nach der Umgestaltung der Lokalität über großen Besucherzuspruch von tanzfreudigen Gästen freuen", blickt Werner Heimbach zurück.

Fußballer feierten im Café Heimbach gerne ihre Siege

In Meitingen baute das Ehepaar 1967 ein Eigenheim in der Ratiborer Straße und eröffnete darin erneut ein Tanzlokal, das sie bis zum Jahre 2007 erfolgreich führten. Die Tätigkeit im Tanzkaffee habe besonders seiner Frau viel Freude bereitet, erinnert sich Werner Heimbach. "An Wochenenden war unser Café immer sehr gut besucht." Besonders die Besuche von Fußballern, die nach Spielen im Café Heimbach gerne ihren Erfolg feierten, haben im Gedächtnis des Jubelpaares einen festen Platz. „Aber auch Ehe- und Liebespaare besuchten gern unser Café, da sie von der stimmungsvollen Musik begeistert waren“, schildert Werner Heimbach.

Hauptberuflich war der Jubilar in der Bäcker- und Konditoreibranche tätig. In seiner Freizeit unternahm das Ehepaar gerne Radtouren. Viele Jahre ging das Paar einmal in der Woche in Augsburg zum Tanznachmittag. Den Gratulantenkreis bereicherten die Familien der drei Töchter Jutta, Andrea und Antigoné mit sieben Enkelkindern und Urenkelkind Julius.