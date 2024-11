Mit Lichterketten und Rentiernase macht die Fahrt im Schulbus Spaß

Melanie Schmidbauer hat ein großes Herz für Kinder und das zeigt sie nun – in der Vorweihnachtszeit – auf ganz besondere Art und Weise: mit Rudolf dem Rentier in der Windschutzscheibe, einer roten Nase an der Front ihres Gefährts und Rentier-Geweihen an den Spiegeln. Dekoriert hat Melanie Schmidbauer nicht etwa ihren eigenen Pkw, sondern „ihren“ Schulbus, den sie für Busreisen Meier aus Meitingen täglich auf einer Grundschulroute im Lechtal lenkt.

