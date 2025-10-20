Mitgliederversammlung bei den Meitinger Edelweißschützen

Der Schützenverein Edelweiß Meitingen hielt kürzlich seine Mitgliederversammlung im Schützenheim ab. Erster Vorsitzender Dieter Töltsch begrüßte die anwesenden Gäste und freute sich, den 3. Bürgermeister Rudolf Helfert und den Gauschschützenmeister Hubert Gerblinger willkommen zu heißen. Kassiererin Renate Töltsch berichtete über einen gesunden Finanzhaushalt. Im Anschluss ließ Sonja Barnickel die gesellschaftlichen Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren. Die sportlichen Erfolge der abgelaufenen Schießsaison gab Sportleiter Martin Gaa bekannt. Ein großes Highlight war der 3. Platz bei der deutschen Meisterschaft von Kilian Gaa mit der Luftpistole im Einzelwettbewerb. Außerdem konnten wieder einige Mitglieder für ihre jahrelange Unterstützung geehrt werden: für 25 Jahre Ines Hettinger und Kathrin Töltsch, für 40 Jahre Monika Schmid und für 50 Jahre Klaus-Dieter Jäger.

