Mitten im Nichts: eine Brücke

Südlich von Meitingen werden ab Mitte März Seile der Stromleitungen ausgetauscht. Doch die Vorarbeiten dazu haben längst begonnen.

Vermutlich ab Mitte März werden südlich von Meitingen Seiltauscharbeiten an der 380 KV-Leitung durchgeführt. Doch die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange. Die Sanierung der Leitungen steht turnusmäßig an, wie Niklas Tenberge von der Firma Amprion mitteilte.

Ab Erlingen werden die Seile entlang von acht Masten bis zur Umspannanlage am Lechkanal bei Meitingen erneuert. Das dauert voraussichtlich bis Ende Juni. Die Vorarbeiten sind so aufwendig, weil die Leitungen während der Sanierung keinen Strom führen dürfen. Östlich der Marktgemeinde ist der Einsatz schon beendet. (corh)