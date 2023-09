Motorradfahrerin wird bei Unfall in Meitingen schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Meitingen beim Abbiegen eine Motorradfahrerin. Die Frau wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine 48-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Meitingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße A29 Richtung Herbertshofen. An der Zufahrt zur Industriestraße bog er nach links ab. Dabei übersah er die Motorradfahrerin auf der Gegenspur. Die 48-Jährige wurde beim Zusammenprall gegen ein Verkehrsschild geschleudert.

Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum gebracht. Nach Angaben der Polizei liegt der Gesamtschaden bei rund 1600 Euro. (jly)

