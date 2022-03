Meitingen

06:55 Uhr

Nach drei Jahren in den roten Zahlen: SGL Carbon macht wieder Gewinn

Das Luftbild zeigt gut die Dimensionen von SGL Carbon in Meitingen. In der größten Niederlassung des weltweit operierenden Konzerns sitzt dessen Forschung.

Plus Der Konzern, der zu den wichtigsten Arbeitgebern im Kreis Augsburg zählt, hat die Verlustzone verlassen. Doch nun bereiten die Energiepreise Sorgen. Damit ist SGL nicht allein.

Gute Nachrichten von einem der wichtigsten Arbeitgeber im nördlichen Landkreis Augsburg: Nach drei Jahren in den roten Zahlen ist die SGL Carbon aus Wiesbaden, deren größter Standort sich in Meitingen befindet, wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2021 blieben unter dem Strich 75,4 Millionen Euro. Sorgen bereiten dem Unternehmen allerdings die explodierenden Energiepreise sowie mögliche Einschränkungen der Produktion aufgrund von Lieferengpässen.

