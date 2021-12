Nach Lastwagen-Unfall: Bahn-Unterführung in Meitingen wird gesperrt

Ein Lastwagen bleibt in Meitingen in der Bahnunterführung in der Peter-Dörfler-Straße hängen. An der Stelle wird es zweimal eine Vollsperrung geben.

Wer durch die Bahnunterführung in der Peter-Dörfler-Straße in Meitingen fahren will, sollte die Höhe seines Autos kennen. Das musste ein Lastwagenfahrer schmerzlich feststellen. Vor einigen Tagen kam es zu einem Unfall. Ordnungsamt-Leiter Achim Zwick sagt: "Da ist ein Lastwagen durchgefahren und hat einen Stahlträger runtergerissen." In die Unterführung hinein hat der Fahrer es noch geschafft, aber beim Rausfahren blieb er mit seinem Wagen hängen.

In Meitingen gibt es zweimal eine zweitägige Umleitung

Die Folge: An zwei verschiedenen Terminen wird die Unterführung voll gesperrt. Zum ersten Mal ist es am Montag, 6. Dezember, und am Dienstag, 7. Dezember, so weit. Die zweite Sperrung folgt eine Woche später, am 13. und am 14. Dezember. Die Umleitung läuft entlang der Route: Langenreichener Straße - Hauptstraße - Erlinger Straße - Gemeindeverbindungsstraße Markt-Meitingen. Sie wird ausgeschildert.

Warum kommt es zweimal zur Sperrung? Der Stahlträger, der aktuell noch neben der Ausfahrt der Unterführung liegt, muss abgeholt und wieder instand gesetzt werden. Gleichzeitig bringen Arbeiter den beschädigten Teil der Brücke wieder in Schuss. Während der zweiten Sperrung wird der Stahlträger dann wieder eingesetzt. (mjk)

