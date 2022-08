Meitingen

Nach Niederlage im Armdrücken: Mann zückt in Meitingen das Messer

In einer Bar in Meitingen ist ein Abend völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwei alkoholisierte Männer gerieten heftig in Streit.

Aus Spaß wurde Ernst: In Meitingen ist in einer Bar ein Streit zwischen zwei Männern (56 und 53 Jahre alt) eskaliert. Einer von beiden zog sogar ein Messer. Vorausgegangen war der Auseinandersetzung laut Polizei ein Wettbewerb im Armdrücken. Der 56-jährige Mann brach nach dem Wettbewerb einen Streit mit seinem 53-jährigen Kontrahenten vom Zaun. Während dieser zunächst verbalen Auseinandersetzung schubste der 53-Jährige den 56-Jährigen in eine Tischgruppe, sodass der Attackierte zu Boden fiel. Wüste Bedrohungen folgen vor der Tür Nach dem Streit ging der 53-Jährige vor die Tür, um eine Zigarette zu rauchen. Der andere Mann lief hinterher, zog ein Messer, fuchtelte damit herum und sagte, er werde ihn umbringen bzw. abstechen, heißt es im Polizeibericht. Mehrfach deutete er zudem Stichbewegungen an. Als weitere Zeugen hinzukamen, bedrohte der 56-Jährige auch diese mit dem Messer. Zusammen konnten drei Männer dem 56-Jährigen das Messer abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen beide Männer, die laut Polizei sichtlich alkoholisiert waren, wird nun ermittelt. (kar)

