Neue Runde im Lechstahl-Prozess: Wieder Urteil wegen Schmiergeld

Plus Drei Jahre nach Beginn der Ermittlungen wird ein weiterer Subunternehmer der Lechstahlwerke verurteilt. Er ist nur ein Rädchen in einem System von Druck und Drohungen.

Vielleicht wollte er durch die Aufzeichnungen sein Umfeld unter Druck setzen. Vielleicht waren sie eine Art Tagebuch. Ebenso gut möglich ist es aber auch, dass der Ex-Manager durch seine Notizen schlicht den Überblick behalten wollte - angesichts von Hunderttausenden Euro an Schmiergeld, die er sich in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Fest steht, dass die Prozess-Lawine, die seit inzwischen mehreren Jahren rollt, im Wesentlichen auf den Notizbüchern des inzwischen verstorbenen Ex-Managers der Meitinger Lechstahlwerke basiert. Kurz vor seinem Tod sollten sie verschwinden. Es kam anders.