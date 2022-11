Neues Kosmetikstudio eröffnet in Meitingens Mitte

Marina Sonaidon versucht ab Samstag an der Schloßstraße mit einem weiteren Geschäft ihr Glück.

Geschäftseröffnung in Meitingen: Am Samstag, 5. November, eröffnet in der Schlossstraße 2b "Marinas Kosmetikstudio". Die 38-jährige Inhaberin Marina Sonaidon führt bereits seit elf Jahren ein Kosmetikstudio in Gersthofen unter dem gleichen Namen. Ihr Donauwörther Geschäft ist auch ein Ausbildungsbetrieb mit drei Beschäftigten. Die Kosmetikerin ist in Augsburg geboren und Mutter von drei Kindern. Sie lebt seit über einem Jahr in Meitingen. (peh)