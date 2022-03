Meitingen/Neusäß

vor 42 Min.

Im Landkreis Augsburg gehen die Lehrkräfte aus

Beinahe hätte eine dritte Klasse in Meitingen in den Distanzunterricht wechseln müssen. Im letzten Moment gab es eine Lösung - über einen außergewöhnlichen Weg.

Plus Keine Aushilfen mehr: Die Versorgung mit Lehrkräften erfordert viel Fantasie von den Schulen. Helfen könnte aber eine Entscheidung aus dem Kultusministerium.

Von Jana Tallevi

Gute Verbindungen zu den entsprechenden Lehrstühlen an der Uni, ein Kollegium, das monatelang mehr als 100 Prozent leistet oder auch mal der Ausfall einzelner Randstunden: Die Schulen im Landkreis Augsburg sind inzwischen kreativ und oft auch auf die eigene Initiative angewiesen, wenn es darum geht, einen zu großen Ausfall an Unterricht zu verhindern. Für eine Grundschulklasse in Meitingen schien es nun jedoch, als ob gar nichts mehr helfen könnte außer erneutem Distanzunterricht. Doch dann hatte eine Mutter den rettenden Einfall.

