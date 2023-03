Meitingen

12:00 Uhr

Ohne Strom geht Meitingen das Wasser aus

Für das Lebensmittel Nummer eins, das Trinkwasser, muss Meitingen Geld in die Hand nehmen.

Plus Die Brunnen von Meitingen sind gut in Schuss. Dennoch muss in die Wasserversorgung eine hohe Summe investiert werden. Das sind die Gründe.

Mal ist es das Abwasser, dann wieder – wie in der jüngsten Sitzung – das Frischwasser, das den Meitinger Gemeinderat beschäftigt. Das beauftragte Planungsbüro erstattete jetzt Bericht über die Situation bei den Meitinger Tiefbrunnen und stellte weitere erforderliche Sanierungsmaßnahmen vor. Ums Wasser im weiteren Sinne ging es auch hinsichtlich der bevorstehenden Freibadsaison.

Bezüglich der Zukunftssicherheit hatte Benjamin Speidel vom Ansbacher Planungsbüro PfK gute Kunde: Um die drei Meitinger Brunnen, gelegen im Lechtal zwischen der Bahnlinie bei der Firma Lech-Stahl und der Bundesstraße 2, brauche man sich aus geophysikalischer Sicht keine Sorgen machen. Das gewonnene Wasser sei von ordentlicher Qualität. Jeder der drei Brunnen sei so ergiebig, dass er allein die örtliche Wasserversorgung gewähren könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

