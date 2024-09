Am Rande der Gewerbeschau MEGA in Meitingen gab es am Sonntag für Oldtimerfreunde viel zu sehen: Auf Einladung des Motorclubs Lech-Schmuttertal nahmen rund 50 Besitzer von alten und besonderen Fahrzeugen an der Präsentation und einer Rundfahrt den Lech entlang teil. Die Route führte unter anderem durch den historischen Stadtkern von Rain. Foto: Marcus Merk

