Gefährliche Körperverletzung in Asylunterkunft in Ostendorf

Ein 23-Jähriger geht in einer Asylunterkunft in Ostendorf auf mehrere Männer los. Eines der Opfer soll er mit einem Stein beworfen haben. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 23-Jähriger griff laut Polizei am Freitagabend mehrere Männer in einer Asylunterkunft in Ostendorf an. Wie die Beamten berichten, beschuldigte der mutmaßliche Täter zwei Mitbewohner des Diebstahls. Gegen 20.30 Uhr soll er dann auf die beiden losgegangen sein. Zunächst warf er demnach einen Gartenstuhl auf einen 25-Jähriger. Der Mann wurde am mit Verdacht auf einen Mittelfußbruch ins n Krankenhaus gebracht.

Anschließend griff der 23-Jährige laut Polizei einen 22-Jährigen an. Dabei verletzte der mutmaßliche Täter den Jüngeren leicht am Kopf. Danach warf er noch gezielt einen Stein gegen den Oberkörper des 22-jährigen. Mit Oberkörperverletzungen musste auch das zweite Opfer ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-jährige Täter hatte zum Zeitpunkt der Tat knapp 1,8 Promille, berichtet die Polizei. Er musste die Nacht im Arrest verbringen. (kinp)