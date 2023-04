Meitingen-Ostendorf

11:59 Uhr

Mehr Geld vom Bund für Tagesmütter: Wie viel kommt an?

Plus Die steigenden Unkosten setzen Tagesmüttern im Augsburger Land zu. Jetzt gibt es mehr Geld. Doch ob deswegen wesentlich mehr ankommt, ist offen.

Von Steffi Brand

Per Pressemitteilung verkündete Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, Anfang April: „Die Betriebskostenpauschale für Tagesmütter wird bundesweit erhöht.“ Mit sofortiger Wirkung können selbstständige Tagesmütter eine monatliche Pauschale in Höhe von 400 Euro pro Kind als Betriebsausgabe geltend machen, heißt es in der Presseauskunft. Bereits während der Corona-Pandemie seien Tagesmütter aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen auf den Landtagsabgeordneten zugekommen, um auf die Problematik mit Betreuungsschlüsseln für Kinder mit Inklusionsbedarf sowie auf die Betriebskostenansätze hinzuweisen, die seit Jahren nicht angepasst wurden.

Heike Rabas aus Ostendorf war eine von ihnen. Sie wies – in einem Gespräch mit unserer Redaktion im Oktober vergangenen Jahres – ebenfalls auf die Betriebskostenpauschale (BKP) hin. Sie hinke hinter den steigenden Kosten für Essen, Wasser, Heizung usw. deutlich hinterher. Maximal 300 Euro BKP monatlich bekommt die Tagesmutter für ein Kind, das sie 40 Stunden wöchentlich betreut. Wäre ein Kind länger in ihrer Obhut, bekäme sie nicht mehr. Buchen die Eltern weniger Stunden, reduziert sich die BKP. Das sei so in den Regularien für Tagesmütter festgeschrieben, erklärte das zuständige Jugendamt der Vierfachmutter. Die Pauschale sei Bundessache, hieß es. Doch was genau bedeutet die bundesweite Erhöhung der BKP nun eigentlich für die Tagesmutter und ihre Kolleginnen?

