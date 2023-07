Nach dem Grillen: Komposthaufen in Ostendorf entzündet sich

Ein 86-Jähriger entsorgt nach dem Grillen Asche auf seinem Komposthaufen in Ostendorf und löst so einen Einsatz der Feuerwehr aus.

Die Feuerwehr musste zu einem brennendem Komposthaufen in Ostendorf anrücken. Wie die Polizei berichtet, entsorgte ein 86-Jähriger am Samstag nach dem Grillen die Asche auf seinem Komposthaufen. Am Sonntag entdeckte ein Anwohner gegen 06.30 Uhr, dass der Komposthaufen des brannte. Die Flammen griffen bereits auf den Komposthaufen des Nachbarn über. Die Feuerwehr aus Ostendorf konnte den Brand, der sich im Tegelbergweg befand, jedoch schnell löschen. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50 Euro. (kinp)