Party in Meitinger Hotel eskaliert: Randale ist kein Einzelfall

Mit mehreren Streifenwagen musste die Polizei am Samstag in Meitingen anrücken, nachdem eine Party in einem Hotel aus dem Ruder gelaufen war.

Plus Am Samstag eskaliert eine Party in dem Meitinger Hotel. Von der Buchung bis zum Check-In erfolgt alles über das Internet, denn Personal ist nicht vor Ort.

Von Matthias Schalla

Die Randale in einem Hotel in Meitingen ist kein Einzelfall. Ähnliche Vorfälle hat es nach Auskunft des Polizeipräsidiums auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. "Wir kommen aber erst ins Spiel, wenn Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten passieren wie beispielsweise Ruhestörungen", sagt Markus Trieb. So war es auch am Samstag in dem Übernachtungsbetrieb an der Via Claudia. Mehrere Streifenwagen mussten anrücken, da sich die Gäste zweier Zimmer eine handfeste Auseinandersetzung lieferten. Neben einigen Sachbeschädigungen wurde eine Person am Kopf verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. "Die Hotelbetreiber arbeiten hier mit der Polizei eng zusammen, falls es zu derartigen Vorkommnissen kommt", so Trieb. Im aktuellen Fall aber hält sich das Management bedeckt.

