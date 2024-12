Pfadfinderinnen bringen das Friedenslicht von Wien nach Herbertshofen

Am vergangenen Wochenende machten sich Leonie Weise, Vroni Eberle, Rebekka Graf und Helene Sölch von der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) aus dem Diözesanverband Augsburg auf eine ganz besondere Reise: Sie reisten nach Wien, um das Friedenslicht abzuholen. Am kommenden Samstag, 21. Dezember, wird es in Herbertshofen weiter verteilt.

„Die Mission nach Wien zu fahren, um das Friedenslicht abzuholen, war für uns sehr bewegend“, erklärt Rebekka Graf nach ihrer Reise und berichtet: „Wir haben in der Votivkirche Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus der ganzen Welt getroffen, die ein Zeichen für den Frieden setzen wollen.“ Vor Ort in Wien gab es für alle ein gemeinsames Programm. Am Sonntag ging es dann zurück in Richtung Heimat – zum feierlichen Aussendungsgottesdienst in den Hohen Dom in Augsburg.

„Es war ein richtig schönes Gefühl, zu sehen, wie sehr sich die anderen Pfadfinder und Pfadfinderinnen und die Gottesdienstbesucher darauf gefreut haben, endlich das Friedenslicht zu bekommen, um es weiterzuverteilen.“ Rebekka Graf, Pfadfinderin

„Als wir nach einer langen Autofahrt in Augsburg angekommen sind, wurden wir herzlichst empfangen“, erzählt Rebekka Graf und schwärmt: „Es war ein richtig schönes Gefühl, zu sehen, wie sehr sich die anderen Pfadfinder und Pfadfinderinnen und die Gottesdienstbesucher darauf gefreut haben, endlich das Friedenslicht zu bekommen, um es weiterzuverteilen.“ Der Gottesdienst wurde von Pfadfinderinnen aus Wulfertshausen vorbereitet, von den Jakobsingers aus Friedberg musikalisch gestaltet und von BDKJ Präses Florian Stadlmayr zelebriert.

Das Friedenslicht steht für Hoffnung und Solidarität

Seit über 20 Jahren wird die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ bereits von der Diözese Augsburg organisiert. In diesem Jahr hieß das Motto „Vielfalt leben, Zukunft gestalten“. Das Friedenslicht, entzündet in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem, steht für Hoffnung und Solidarität. Es symbolisiert den Wunsch nach Frieden, der Christen, Juden, Muslime und Menschen weltweit verbindet, heißt es seitens der PSG.

Nach der Feier im Hohen Dom bringen Pfadfinderinnen, Malteser und zahlreiche Ehrenamtliche das Licht in Wohnungen, Pfarreien sowie soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime und Kindergärten. Die Pfadfinderinnen laden „alle Menschen guten Willens“ ein, das Friedenslicht als Zeichen des Friedens und der Hoffnung an zahlreiche Orte in Deutschland weiterzugeben.

Das Friedenslicht wird am kommenden Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr in der Abendmesse in der Pfarrkirche St. Clemens in Herbertshofe verteilt. Der Gottesdienst wird von den Pfadfinderinnen gestaltet und den Clementones musikalisch umrahmt. Am Heiligen Abend wird das Licht nach der Kindermette um 16 Uhr von den Pfadfinderinnen verteilt.