Pilotversuch an der Meitinger Realschule: Der Staat zahlt das Smartphone

Für Schüler gibt es 300 Euro Zuschuss für digitale Endgeräte, weil Meitingen "Digitale Schule der Zukunft" wird. Schulleiter Michael Kühn wird den Versuch nicht mehr begleiten.

Nach acht Jahren mit Schulleiter Michael Kühn bricht an Meitingens Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule zum nächsten Schuljahr eine neue Ära an. Weil es Kühn in die Nähe seines Wohnortes zieht, wechselt der Rektor an die Realschule nach Burgau im Landkreis Günzburg. Auf seinem Stuhl wird dann ein bekanntes Gesicht sitzen: Vorerst kommissarisch rückt seine bisherige Stellvertreterin, Konrektorin Helena Rigatos, an die Spitze der größten Realschule in der Region.

Michael Kühn wechselt nach Burgau

Diesen Stabwechsel nahm Landtagsabgeordneter Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Fraktion im Landtag, zum Anlass ,um sich bei Kühn für dessen intensiven Einsatz zu bedanken. Die Vorreiter-Rolle der Meitinger Realschule im Bereich der Digitalisierung trage seine Handschrift.

Hierzu passt, dass Mehring zur Verabschiedung nicht mit leeren Händen gekommen war, sondern gute Nachrichten aus dem Kultusministerium für Meitingens Realschule im Gepäck hatte. So wurde Meitingens Realschule als Pilotschule in das Programm "Digitale Schule der Zukunft" aufgenommen und übernimmt darin die Rolle der Ankerschule für alle Realschulen im Regierungsbezirk Schwaben. "Unsere Meitinger Realschule wird damit zum digitalen Aushängeschild für ganz Bayerisch-Schwaben", freut sich Mehring.

Wie Rektor Kühn berichtet, wird der Pilotversuch zum neuen Schuljahr in der achten Jahrgangsstufe gestartet. Im ersten Schritt erhalten alle Schüler einen Zuschuss in der Höhe von 300 Euro zur Anschaffung digitaler Endgeräte. Im Fortgang sollen die Erkenntnisse der schwäbischen Realschulen mit dem digitalen Unterrichtskonzept in Meitingen zusammengeführt und weiterentwickelt werden. (AZ)