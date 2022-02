Platznot in Meitingen: Wird die Grundschule abgerissen?

Plus Das Gebäude aus den 1950er-Jahren müsste inzwischen mehr als doppelt so viel Platz bieten. Die große Frage lautet nun: "Wo soll der geschaffen werden?"

Abriss oder Ausbau? Schulhaus oder Park? Vor dieser emotionalen Entscheidung steht der Meitinger Gemeinderat in Kürze, denn dann geht es darum, wie die Grundschule Meitingen sich künftig entwickeln soll. Sicher ist nur: Der Platz ist knapp und die Zeit drängt.