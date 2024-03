Meitingen

Platznot: Meitingen will Container für die Schule aufstocken

Ab dem kommenden Schuljahr platzen Mittagsbetreuung und Hort an der Meitinger Grundschule aus allen Nähten. Kurzfristig soll eine Gruppe der Mittagsbetreuung ab September im Keller betreut werden. Aktuell läuft zudem die Überprüfung der Statik der aktuellen Container. Die Idee: Im besten Fall können die Container der Mittagsbetreuung (rechts im Bild) in der Peter-Dörfler-Straße ab September 2025 aufgestockt werden.

Plus Die Grundschule ist schneller fünfzügig geworden, als prognostiziert. Die Gemeinde muss daher handeln. Und es gibt gute Nachrichten für die Eltern der kleinen Kinder.

Von Steffi Brand

Vorsichtig entspannt blickt Meitingens Bürgermeister Michael Higl auf die Betreuung der Kinder, die ab September 2024 Krippen und Kindergärten im Ort besuchen möchten. Die im Hauptausschuss präsentierten Zahlen zeigen nämlich, dass die Plätze – Stand heute – ausreichen. „Allerdings können wir nicht garantieren, dass jeder einen Platz in der jeweiligen Wunscheinrichtung bekommt“, fügt Higl vorausschauend hinzu, denn die Krippen- und Kindergartengruppen im Haus für Kinder am Freibad sind beispielsweise voll. Allerdings kann sich die Gemeinde über einen kleinen, zumindest räumlichen, Puffer in der Mühlstraße in Herbertshofen sowie in der Kinderkrippe im Laubenbach freuen. Personal werde hierfür noch gesucht.

An anderer Stelle tut sich jedoch ein Problem auf, das kurzfristig mit einem Umzug und langfristig nur mit einem Anbau bewerkstelligt werden kann, denn die Meitinger Grundschule ist schneller fünfzügig geworden, als Prognosen dies vermuten ließen. Vor allem aber der Bedarf an nachschulischer Betreuung – auf den Eltern von Erstklässlern erst ab dem Jahr 2026 einen gesetzlichen Anspruch haben – ist beinahe sprunghaft angestiegen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Im Hort fehlen ab September 14 Plätze. Auch die Kinder, die für die Mittagsbetreuung angemeldet sind, passen ab September nicht mehr in die Räumlichkeiten an der Peter-Dörfler-Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

