Praxis für Tiergesundheit bezieht in Meitingen neue Räume

Neue Räume wird das Tiergesundheitszentrum in Meitingen Mitte Oktober beziehen. Welche Vorteile sich dafür für das Team und die vierbeinigen Patienten ergeben.

Neugierig, aufgeregt und voller Vorfreude läuft Labradorhündin Wilma durch die neuen Räumlichkeiten des Tiergesundheitszentrums in Meitingen, die – so lautet zumindest aktuell die Planung – Mitte Oktober bezogen werden sollen. Weit ist der Weg für das Equipment nicht, dafür gibt es in den neuen Räumlichkeiten nun deutlich mehr Platz und Behandlungskomfort für das medizinische Personal, die Tiere und deren Halter. Aktuell werden die Tiere, die zur Behandlung ins Tiergesundheitszentrum Meitingen gebracht werden, auf etwa 70 Quadratmetern in den Praxisräumen in der Römerstraße 6 untersucht und behandelt. Ab Mitte Oktober können Hunde, Katzen, Nagetiere, Vögel und Reptilien in den neuen Räumlichkeiten in der Weberstraße 2 versorgt werden. Dafür steht künftig eine Praxisfläche von rund 280 Quadratmetern im Erdgeschoss zur Verfügung.

Letzte Vorbereitungen vor dem Umzug innerhalb Meitingens

„Die ersten Tierhalter standen schon vor der Tür“, berichtet Praxismanagerin Elisabeth Schott. Die beklebten Türen, die die neuen Praxisräume im Erdgeschoss von weit her als Tierarztpraxis auszeichnen, hätten wohl bei dem Tierhalter den Anschein erweckt, dass hier schon Tierärzte vor Ort sind. Doch bis es so weit ist, muss sich noch etwas tun: Türen müssen eingebaut werden, Möbel warten darauf, ausgepackt und aufgebaut zu werden. Der Eingangsbereich bekommt eine blaue Glaswand, die den Empfang von den Büros abtrennen und farbpsychologisch für Entspannung sorgen soll. Auch der Wartebereich, der für Hunde- und Katzenhalter separat gestaltet werden soll, muss noch möbliert werden. Konzept und Inneneinrichtung zielen darauf ab, dass Tierhalter und Tiere dem Arztbesuch so entspannt wie möglich begegnen können – „das macht es für alle leichter“, weiß Elisabeth Schott.

Gemeinsam mit ihrem Mann, Tierarzt Dr. Peter Schott, betreibt sie bereits seit über 25 Jahren die Tierarztpraxis Donauhafen in der Johannes-Traber-Straße Donauwörth. Mittlerweile firmieren beide Praxen – auch die vor sechs Jahren erworbene Praxis in der Römerstraße in Meitingen – als Veternicum Donauwörth GmbH und sind damit Teil des Veternicum-Praxisverbunds.

Mehrere Tierärzte arbeiten in Meitinger Praxis

In den Behandlungsräumen, im Labor, im Röntgenraum, im Operationsraum, im Zahn-OP, in der Tierstation, in der Tiere untergebracht werden, die tagsüber in der Praxis bleiben müssen und in den übrigen Räumen sorgen Holz und helle Farben für ein freundliches Ambiente. Ausgestattet mit modernen medizinischen Gerätschaften, die bis Mitte Oktober einziehen sollen, wird das Team aus mehreren Tierärzten mit unterschiedlichen Fachbereichen und Tiermedizinischen Fachangestellten eine breite Palette an Behandlungen anbieten können.

Unbesorgt gibt sich Elisabeth Schott mit Blick auf die direkte Nachbarschaft. Diejenigen, die zwischen der Donauwörther Straße und der Werner-von-Siemens-Straße einziehen, werden wohl kaum etwas vom Praxisbetrieb mitbekommen, schätzt sie. Geöffnet hat die Praxis – Elisabeth Schott betont, dass es sich nicht um eine Klinik handelt, sondern um eine Praxis mit Terminsprechstunden – von morgens bis abends, nicht aber nachts oder an den Wochenenden. Behandelt werden Tiere in der Größenordnung „zwischen Spitzmaus und Dogge“ – jedoch keine Großtiere. Und noch etwas soll in Meitingen so werden, wie es in Donauwörth gehandhabt wird: Labradorhündin Wilma darf in beiden Praxen als „Seelenhund“ dabei sein und auch am neuen Standort beruhigend auf ihre Artgenossen einwirken, die aus den Landkreisen Augsburg, Dillingen, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und sogar Neuburg-Schrobenhausen kommen könnten. Die große Einweihungsfeier ist für den 11. November geplant.

