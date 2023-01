Problemschach-Architekt aus Meitingen sucht Gleichgesinnte

Plus Gerald Ettl ist Problemschach-Architekt. Und stellt andere Menschen vor kniffelige Aufgaben. Jetzt hat er noch einen Wunsch.

Ein Brett, 32 Spielfiguren und zwei rauchende Köpfe. Für Schach mag es nicht viel brauchen, ein paar Dinge aber eben doch. Ein Partner ist sicherlich eine gute Grundvoraussetzung, wenn es Schwarz gegen Weiß heißt. Das stimmt allerdings nur für das herkömmliche Partieschach. Wer Schach ohne Partner spielen und dennoch keine Partie gegen sich selbst anfangen möchte oder auch einfach Freude am Knobeln hat, könnte an der folgenden Variante Gefallen finden.