Meitingen

06:37 Uhr

Prozess: Falscher Polizist wird nach Betrug in Meitingen verurteilt

Plus Ein Betrüger gibt sich als Hauptkommissar aus, um an Gold zu gelangen. Nun wird einer der Beteiligten verurteilt. Der Fall gibt Einblicke die Welt der Telefonbetrüger.

Von Philipp Kinne

Er nennt sich "Hauptkomissar Wagner" und tut so, als wolle er einem Mann aus Meitingen helfen. Der sei in Gefahr, behauptet der Unbekannte am Telefon. Die Adresse des Meitingers sei bei Einbrechern gefunden wurde. Es wäre also gut möglich, dass die Diebe dort bald zuschlagen würden. Deshalb solle der Meitinger seine Wertsachen einem vermeintlichen Kollegen geben. Mit dieser oder ähnlicher Maschen versuchen Betrüger immer wieder ihr Glück. Diesmal fliegt die Lügengeschichte auf – und einer der Beteiligten wird verurteilt. Die Drahtzieher kommen davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen