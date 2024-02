Meitingen

16:06 Uhr

Prozess um Hammer-Attacke beginnt: Ist der Angeklagte schuldunfähig?

An einem frühen Samstagmorgen im vergangenen Mai wurde ein 34-Jähriger am Meitinger Bahnhof brutal niedergeschlagen. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Aus dem Nichts schlägt ein Mann mit einem Hammer auf einen Fremden ein. Tatort ist der Meitinger Bahnhof. Jetzt startet der Prozess. Wie tickt der mutmaßliche Täter?

Von Philipp Kinne

Nach einer langen Nachtschicht steigt ein 34-Jähriger am frühen Morgen in den Zug nach Hause. Vom Münchener Hauptbahnhof geht es nach Meitingen. Der 34-Jährige will nur noch ins Bett. Aus dem Nichts trifft den Mann aus Meitingen ein Schlag auf den Hinterkopf. Er überlebt die potenziell tödliche Attacke. Knapp ein Jahr später blickt er dem mutmaßlichen Täter Marek P. (Name geändert) im Gerichtssaal ins Gesicht. Wer ist der Mann, der mit einem Hammer auf den Kopf des 34-Jährigen eingeschlagen haben soll?

So kam es laut Staatsanwaltschaft zur brutalen Hammer-Attacke am Meitinger Bahnhof

An einem Samstag im vergangenen Mai steigt Marek P. am Münchener Hauptbahnhof um 6 Uhr morgens in den Regionalexpress nach Würzburg, heißt es in der Antragsschrift, die vor Gericht von Staatsanwalt Thomas Junggeburth verlesen wurde. Marek P. nimmt einen Sitzplatz gegenüber seinem späteren Opfer. Die beiden heute 34 Jahre alten Männer wechseln während der gesamten Zugfahrt kein Wort. Um 6.40 Uhr fährt der Regionalexpress am Meitinger Bahnhof ein. Das Opfer steigt aus, Marek P. folgt ihm. Noch am Bahnsteig auf Gleis eins kommt es zum brutalen Angriff.

