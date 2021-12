Prozess um Schmiergeld für Aufträge: Ex-Manager bei Lechstahl verurteilt

Plus Ein Ex-Manager der Meitinger Lech-Stahlwerke wurde im Sommer wegen Bestechlichkeit verurteilt. Am Ende war eindeutig, welche kriminelle Methode dort offenbar System hatte.

Monatelang beschäftigte sich das Augsburger Landgericht mit einer Schmiergeldaffäre bei den Meitinger Lech-Stahlwerken. Am Ende war eindeutig, welche kriminelle Methode dort offenbar System hatte: Wer neue Aufträge wollte, musste einen ehemaligen Manager bestechen. Der wurde – zusammen mit anderen – im Juli verurteilt.