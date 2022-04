Radfahrer verliert bei Unfall in Meitingen zwei Zähne

Ein bislang unbekannter Radfahrer soll einen 52-Jährigen auf seinem Rad umgefahren haben. Der Mann stürzt und verliert zwei Schneidezähne, berichtet die Polizei.

Zwei Schneidezähne soll ein 52-Jähriger bei einem Unfall bei Meitingen verloren haben. Laut Polizei war der Mann am Montag auf dem Radweg zwischen Herbertshofen und Meitingen mit seinem Fahrrad unterwegs. Plötzlich kam ein anderer Radfahrer, berichtet die Polizei. Der soll den 52-Jährigen umgefahren haben.

Ein Radler fährt den anderen bei Meitingen um und verschwindet

Nach dem Zusammenprall rappelte sich der unbekannte Radler, der eine Kopfverletzung haben müsste, wieder auf, nahm sein Fahrrad und verschwand in Richtung Herbertshofen. Der 52-Jährige versuchte noch, den Radfahrer an der Flucht zu hindern, was nicht gelang. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)