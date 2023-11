Radfahrer wird in Meitingen von Auto erfasst

Ein 54-jähriger Radler ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Meitingen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 54 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach war am Dienstag gegen 13 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto auf der Meitinger Hauptstraße in Richtung Norden unterwegs. Als er nach links in der Erlinger Straße abbiegen wollte, übersah er offenbar den entgegenkommenden Radler und es kam zur Kollision.

Laut Polizei wurde der Radler mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wertingen gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, berichten die Beamten. (AZ)