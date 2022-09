Radfahrerin stürzt beim Aufsteigen und wird schwer verletzt

Eine 77-Jährige hat beim Aufsteigen am Berg das Gleichgewicht verloren und stürzte. Bei dem Vorfall in Meitingen wurde die Frau schwer verletzt.

Schwer verletzt hat sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine Radfahrerin in Meitingen bei einem Sturz. Die 77-Jährige schob nach Polizeiangaben in der Langenreicher Straße ihr Rad eine leichte Steigung hinauf. Als sie wieder aufsteigen wollte, verlor sie das Gleichgewicht. Die Frau erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und musste in die Uniklinik gebracht werden. (AZ)