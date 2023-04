Radweg zwischen Meitingen und Langenreichen wird ausgebaut

Viel befahrener Radweg wird breiter. Wegen Arbeiten in den nächsten Wochen gesperrt.

Das Staatliche Bauamt Augsburg baut seit Montag den Geh- und Radweg zwischen Langenreichen und Meitingen aus. Dieser bestehende Radweg entlang der Staatsstraße 2382 wird nach Angaben der Behörde viel befahren.

Jedoch weist der in die Jahre gekommene, nur zwei Meter breite Weg erhebliche Schäden auf und im Bereich des Langenreichener Bergs grenzt der Radweg direkt an die Staatsstraße. Somit entspricht der Radweg nicht mehr den Anforderungen an einen modernen und sicheren Radweg.

Der Radweg bei Meitingen wird breiter

Daher soll der gesamte Radweg zwischen Langenreichen und Meitingen verbessert werden. Zunächst wird der erste Teilabschnitt von Meitingen bis zur Einmündung der Straße nach Markt am Fuß des Langenreichener Bergs auf einer Gesamtlänge von 1,5 Kilometern mit einer neuen Breite von 2,5 Metern ausgebaut. Der Abschnitt ist für den Rad- und Fußverkehr während der Bauzeit von voraussichtlich fünf Wochen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr auf der Hauptfahrbahn der St 2382 wird nicht beeinträchtigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch